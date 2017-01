"I Cesaroni 6", Luca Capuano: "Io sex symbol? Solo merito dello sport"

12:30 - Dopo il successo a "Centovetrine" e ne "Le tre rose di Eva" Luca Capuano, come ha già annunciato sui social, farà parte della sesta edizione de "I Cesaroni" (in onda in autunno su Canale 5) nei panni del dottor Federico Forlani. E' il nuovo sex symbol della tv? "I complimenti mi lusingano. Certo non curo il mio corpo per ricevere apprezzamenti da parte del pubblico", dice al settimanale F. Il segreto è fare molti sport e stare attenti a tavola.