"Grey's Anatomy", Sandra Oh: "Lascio la serie, ma potrei tornare in futuro"

14:42 - Dopo ben 10 stagioni i telespettatori americani hanno salutato Cristina Yang, il personaggio interpretato da Sandra Oh presente fin dalla prima puntata di "Grey's Anatomy". "Ho detto che sarei stata disponibile e felice di tornare per l'eventuale finale della serie - ha confessato l'attrice a "Hollywood Reporter" - Ma se non dovesse essere possibile per esigenze di copione non è un problema, capisco perfettamente".

ATTENZIONE SPOILER

Nell'episodio intitolato "Fear (Of The Unknown)", andato in onda negli Stati Uniti il 15 maggio, Cristina dice addio ai colleghi del "Seattle Grace" e accetta l'offerta dell'ex fidanzato Preston Burke (Isaiah Washington) di andare a dirigere al suo posto un ospedale a Zurigo. "Ho pensato che fosse un modo grandioso per andarmene - ha ammesso la Oh - Quello che le offre Burke è qualcosa di così straordinario, per cui lei cambierà la sua vita e lascerà la sua famiglia: Meredith e Owen".



Il suo personaggio affronta quindi un salto nel vuoto, lasciandosi alle spalle il fidanzato Owen (Kevin McKidd) e l'amica di una vita Meredith (Ellen Pompeo). Proprio girare l'ultimo ciak con la Pompeo è stato particolarmente doloroso per l'attrice: "L'ultima scena tra Meredith e Cristina è importantissima. Ricordo di averla letta e odiata, non riuscivo a dargli un senso. E' stata anche l'ultima scena che io e Ellen abbiamo girato insieme, è stato un momento estremamente emotivo per noi".