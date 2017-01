"Grande Fratello 13", la Casa ricostruita a tempo di record

10:25 - E' una corsa contro il tempo quella della produzione de "Il Grande Fratello 13". Dopo l'incendio che circa un mese fa, divampato durante la notte, ha completamente distrutto e reso inagibili i 2mila mq di Casa (anche l'area tecnica), i lavori di ricostruzione procedono serratissimi e l'obiettivo dovrebbe essere raggiunto: la partenza al momento dovrebbe essere a fine febbraio anche se non c'è ancora una data certa.

Una volta individuata la nuova area dove realizzare la nuova Casa (nel luogo in cui erano gli uffici dello staff del programma e dove, ancor prima, sorgeva l'Accademia di "Operazione Trionfo"), i lavori per la riprogettazione e ricostruzione sono partiti subito e numerose squadre di operai hanno cominciato a darsi da fare affinché il progetto della scenografa Emanuela Trixie Zitkowsky desse vita ad una Casa completamente nuova a tempo di record.



Concepita su un solo piano con spazi ottimizzati, funzionali ed essenziali, alcune stanze misteriose, l'immancabile Confessionale, unica struttura in muratura per garantire la perfetta insonorizzazione con il resto della casa e un giardino notevolmente più grande.



Si sa che nel salone ci sarà il classico ledwall che durante le prime serate si collegherà con Alessia Marcuzzi nel Palastudio, uno studio televisivo di oltre 800 mq - anche questo completamente nuovo - che si avvarrà di nuovissime tecnologie e una trovata scenografica decisamente inedita, i cui colori dominanti saranno il blu scuro del logo e il bianco.



dopo un anno di pausa la trasmissione torna con rinnovate ambizioni. Ecco quindi che questa edizione sarà la più tecnologica di sempre. Cresce l'attesa anche sui social network: Grande Fratello e' attivo su tutte le piattaforme e ha già totalizzato oltre 1.128.000 "like". In totale, finora, sono state sottoposti al provino circa 35.000 aspiranti 'gieffini'. Selezione dopo selezione la cerchia dei papabili si e' andata restringendo sempre di piu', fino ad arrivare a una rosa di circa 50 candidati che, in questi giorni, sono alle prese con le ultime fasi dei provini che porteranno alla scelta definitiva del cast.