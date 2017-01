"Glee": trovato morto in hotel il fidanzato di Becca Tobin

11:48 - Ad un anno di distanza dalla morte di Cory Monteith, un altro dramma si è abbattuto sul cast di "Glee". Il compagno dell'attrice Becca Tobin, l'imprenditore 35enne Matt Bendik, è stato infatti trovato senza vita da una cameriera in un hotel di Filadelfia. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso e dove si trovasse la Tobin al momento del ritrovamento del cadavere.

L'interprete di Kitty aveva accompagnato il fidanzato in un viaggio di lavoro e avevano passato la sera di mercoledì insieme ad alcuni amici. La coppia era poi tornata nell'hotel dove alloggiava. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì dalla cameriera e non è chiaro dove si trovasse l'attrice in quel momento.



Bendik era proprietario di una serie di night-club a Los Angeles e in tutto il Paese. Non era noto per uno stile di vita eccessivo e gli amici sono rimasti devastati dalla notizia della sua morte improvvisa