"Glee": Naya Rivera, che seno esplosivo!

09:00 - Naya Rivera si è fatta amare dal pubblico di "Glee" soprattutto per la sua bellezza fresca e spontanea, ma adesso l'interprete di Santana sembra aver dato una mano a Madre Natura. L'attrice ha infatti pubblicato su Instagram un foto in costume, in cui il seno è improvvisamente esploso. Merito di un push-up "estremo" o del bisturi? I fan sui social sono sempre più convinti che non sia tutta farina del suo sacco...

In effetti la differenza rispetto a qualche mese fa salta subito all'occhio e l'attrice sembra aver preso una taglia abbondante. Per ora nessuna smentita da parte di Naya, che forse sopo la fine di "Glee" ha voluto investire sul suo corpo in vista di ruoli più sexy.