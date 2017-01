"Glee", Gwyneth Paltrow ospite speciale della puntata numero 100

09:15 - Sarà Gwyneth Paltrow l'ospite speciale di "Glee" per la puntata numero 100. L'attrice premio Oscar festeggerà il traguardo della serie tv nei panni della supplente d'inglese Holly Holliday. La Paltrow era già apparsa in passato nella serie, conquistando il pubblico con un tango da togliere il fiato. Per celebrare il centesimo episodio - in onda il 18 e 25 marzo - ritorneranno anche le vecchie glorie del liceo McKinley.

L'episodio sarà infatti un'occasione per rivedere i protagonisti delle prime stagioni. Tra questi le cheerleader Quinn (Dianna Agron) e Brittany (Heather Morris), il ballerino Mike (Harry Shum Jr.), il giocatore di football Puck (Mark Salling) e l'ambiziosa cantante Mercedes (Amber Riley).