"Giass", Virginia Raffaele come Sabrina Ferilli al Colosseo

08:42 - "Giass", il varietà politicamente scorretto di Antonio Ricci, torna in onda al martedì su Canale 5 in prima serata. Tra le sorprese Salvatore Ficarra e Valentino Picone che coi conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ridisegneranno la cartina dell'Italia dopo il "referendum virtuale" per l'indipendenza del Veneto. Virginia Raffaele sarà per la prima volta Sabrina Ferilli e racconterà la "grande bellezza" della sua città natale: Roma.

La showgirl Michelle Hunziker dovrà invece vedersela con i cugini merda, che ripercorreranno le fasi più importanti della sua carriera. Infine andrà in onda l’anteprima della prossima fiction di Canale 5 sulla famiglia italiana: “I Parioloni”.