"Giass" in onda il martedì sera

14:14 - "Giass" cambia giorno di programmazione. Dopo due puntate trasmesse nel prime time di domenica, il varietà satirico di Antonio Ricci andrà in onda di martedì. La prossima puntata della trasmissione condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu è il primo aprile alle 21.10 su Canale 5.

"Abbiamo tentato la mission impossible contro superfiction, partite di calcio di fine campionato, gran premi e abbiamo ottenuto gli stessi risultati dei grandi film trasmessi la scorsa primavera da Canale 5 - ha detto Ricci -. Ora testeremo il programma in condizioni più normali, per verificarne la reale tenuta. L’appuntamento è per il primo aprile. E non sarà un pesce".