GF13: nella nona puntata oltre 36.000 tweet

17:13 - Scherzi, giochi di coppie, intrusi, chiarimenti, sorprese e la doppia eliminazione di Mia e Diletta. Anche questa nona puntata del #Gf13 è stata ricca di eventi e ha fatto molto discutere sui social network. Su Twitter sono stati inviati oltre 36mila messaggi. Su Facebook i commenti hanno sfiorato i 52mila e i like hanno superato i 170mila. Tra le "parole chiave" più utilizzate ancora una volta il triangolo Chicca-Giovanni-Tumiotto.

PICCHI DEI TWEET

Il picco dei tweet è stato registrato alle 22.50 con 480 tweet, minuto corrispondente all’eliminazione di Mia dalla Casa. Sono stati invece 321 i commenti inviati alle 23.18 durante lo scherzo fatto a Mirco, che si è trovato di fronte al presunto “Man”, l’uomo misterioso di Modestina, che era in realtà suo fratello. Ma a far scatenare molti commenti (290) alle 22.27, è stato anche l’ingresso di Valentina, rientrata nella Casa per confrontarsi con Samba, senza però riuscire a risolvere le loro incomprensioni.





LA MAPPA DEI TWEET

Di seguito la mappa dei tweet. Le zone evidenziate in rosso sono quelle dalle quali sono arrivati più messaggi.





CONFRONTO TWEET - SHARE



HASHTAG PIU’ POPOLARI Di seguito la “social cloud” con gli hashtag più forti.





UTENTI PIU’ ATTIVI

Tra gli utenti più attivi nelle conversazioni (calcolati per numero di tweet inviati e contenenti le parole chiave ) troviamo @cesare_s con 512 tweet effettuati, @ubaldocoldagell con un totale di 434 tweet a cui seguono @oversensitive_ e @troublemakerhys rispettivamente con 280 e 262 tweet inviati.





UTENTI PIU’ POPOLARI

Gli utenti più popolari (calcolati secondo il numero di citazioni, mention o retweet) sono risultati capitanati da @grandefratello, citato in 2.528 tweet. Subito seguito da @franaltomare con un totale di 635 tweet e da Alessia Marcuzzi, @lapinella, con 620 menzioni. In quarta posizione Vladimir Luxuria, @vladiluxuria, con 525 citazioni.





UTENTI CHE HANNO GENERATO PIU’ IMPRESSION

La nona puntata ha generato un totale di oltre. In prima posizione per quantità @lapinella con un totale di 3.729.053 impression generate, subito dopo c'è @grandefratello con 2.185.720. In terza e in quarta posizione @glutenfreeworks con 1.501.397 impression. Ricordiamo che le impression sono calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower. Il dato rappresenta le cosiddette “opportunities to see”, ovvero quante volte una notizia è stata potenzialmente visualizzata.





Dati: elaborazioni @social_mediaset su dati The Fool