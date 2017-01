"Game of Thrones", lo scrittore George R.R. Martin ammette: "Mi piacciono le tette"

08:56 - Non è difficile credere che George R.R. Martin - scrittore della saga fantasy da cui è tratto "Game of Thrones" - apprezzi le forme femminili, almeno a giudicare dalla quantità di scene senza veli dello show televisivo. Per fugare ogni dubbio Martin è tornato a parlare del suo cameo in "South Park", dove appariva come un estimatore dell'organo sessuale maschile. "Amo le tette, non i p***" ha precisato a Clevver News.

Lo scrittore era apparso in versione "animata" in una delle puntate di "South Park" nei panni di un direttore di coro maschile, mentre dirige una variante 'a luci rosse' della sigla di "Game of Thrones".



Ospite del Comic-Con di San Diego, Martin è tornato sulla questione per smentire il suo presunto amore verso l'organo sessuale maschile. "Ho visto la puntata, ma devo negare questo gossip - ha dichiarato divertito - Non ho niente contro i p***, sono ok, ma io non sono ossessionato da questo genere di cose. Sono dalla parte delle tette, non dei p***".