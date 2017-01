"Game of Thrones", in uscita l'album hip-hop ispirato alla serie

12:42 - I sette regni non bastano più a "Game of Thrones", che ora è partito alla conquista del mondo dell'hip-hop. Aspettando l'inizio della quarta stagione, il network HBO ha infatti programmato l'uscita del mixtape "Catch the Throne" (disponibile dal 7 marzo) che vanta collaborazioni di personalità di spicco del panorama rap americano come Big Boi, Common e Wale.

L'album contiene 10 brani tutti sul tema fantasy e si propone di avvicinare gli appassionati della musica hip-hop al kolossal della tv. Una vera sfida per i rapper, che si sono dovuti cimentare con freestyle "epici", incentrati su draghi ed eroici cavalieri.



La strategia dell'HBO è intercettare i gusti di nuovi telespettatori, come ha spiegato la vice-presidente marketing dell'HBO Lucinda Martinez al Wall Street Journal: "Il pubblico multiculturale costituisce una parte importante dei nostri abbonati e non vogliamo darlo per scontato".