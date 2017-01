27 agosto 2014 "Game of Thrones", chiesa croata blocca le scene di nudo della serie tv La parrocchia di Dubrovnik, sponsor locale della serie, non gradisce i ciak osé Tweet google 0 Invia ad un amico

16:09 - Brutte notizie per i fan di "Game of Thrones", che nella quinta stagione potrebbero vedere meno scene di nudo rispetto al passato. In questi mesi la troupe è sul set per girare alcune parti dello show nella cittadina croata di Dubrovnik, ma la chiesa di St. Nicholas sta cercando di boicottare i ciak giudicati troppo hard. La parrocchia è uno degli sponsor locali della serie e ha regole rigide riguardo "l'esposizione pubblica della sessualità".

ATTENZIONE SPOILER

Al centro del contendere ci sarebbe in particolare una sequenza con protagonista Cersei (Lena Headey). Nella scena la matrona Lannister è obbligata dall'High Septon (interpretato da Jonathan Pryce) a rasarsi capelli e camminare completamente nuda fuori dalla chiesa, come atto di pubblica penitenza per i suoi peccati.



La chiesa di St. Nicholas sta cercando in tutti i modi di impedire le riprese, ma da parte loro i produttori non hanno nessuna intenzione di rinunciare alla scena perché ritenuta cruciale ai fini dello svolgimento della storia. Se non dovessero ricevere la 'benidizione' da parte della parrocchia potrebbero quindi ripiegare sul green-screen, ricostruendo in computer grafica le strade e la parte esterna degli edifici.