"Following 2", anteprima assoluta su Crime

08:00 - Un salto temporale apre la seconda stagione di "The Following", che Premium Crime propone in anteprima assoluta a partire dal 3 febbraio, ogni lunedì in prima serata. Ryan Hardy (Kevin Bacon) sta cercando di rifarsi una vita dopo essere uscito dall'FBI ed aver frequentato gli alcolisti anonimi. Ha inoltre cominciato a fare l'insegnante come Joe Carrol (James Purefoy), l'uomo al quale ha dato la caccia per tutta la prima stagione.

L'ex detective sembra aver finalmente ritrovato la serenità grazie alla presenza al suo fianco di sua nipote Max (Jessica Stroup), che lavora nelle forze dell'ordine. Frequentando gli alcolisti anonimi, Ryan incontra un giorno una persona che potrebbe fornire informazioni utili su Carrol, dato per morto durante il finale della prima stagione. Ma è davvero deceduto? Una strage all'inizio della seconda stagione sembra gettare forti dubbi sulla sua scomparsa...



Tra i nuovi personaggi della serie nella seconda stagione Lily Gray (Connie Nielsen), colei che ricomincia a far battere il cuore a Hardy dopo la fine del legame con Claire (Natalie Zea), la carismatica e manipolatrice Julia (Jacinda Barrett), la giornalista Carrie Cooke (Sprague Grayden), il dottor Strauss (Gregg Henry) depositario di un segreto sul serial-killer, il misterioso Kurt Bolen (Lee Tergesen) e Luke (Sam Underwood), un seguace di Carrol.