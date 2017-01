"Famiglia Addams" compie 50 anni

11:05 - I coniugi Gomez e Morticia, i figli Mercoledì e Pugsley, zio Fester e il cugino It compiono 50 anni. La "Famiglia Addams", una delle serie tv più amate di sempre che coniugava horror e ironia, ha debuttato 18 settembre del 1964 sulla rete televisiva Abc. Le vicende familiari erano ispirate all'omonima striscia a fumetti creata da Charles Addams e apparsa sul New Yorker negli anni Trenta.

In Italia è stata replicata più volte, accompagnando l'infanzia di molti tra gli anni Settanta e Ottanta. Negli anni Novanta, poi, nuova vita grazie a film e nuove serie per il piccolo schermo.



Per festeggiare la speciale ricorrenza il 17 ottobre al Teatro della Luna di Assago (Milano), e in tour tra gennaio e marzo, debutterà la commedia musicale "La Famiglia Addams" con Elio e Geppi Cucciari nei ruoli di Gomez e Morticia.