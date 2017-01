"E.R." celebra 20 anni, ecco che fine hanno fatto i medici della tv

11:09 - Vent'anni fa andava in onda il primo episodio di "E.R. - Medici in prima linea", il medical più amato di sempre. Del cast faceva parte anche un giovanissimo George Clooney che di lì a poco avrebbe conquistato Hollywood e sarebbe diventato uno degli attori più ricercati del pianeta. Ma gli altri attori del cast? Dall'infermiera Carol (Julianna Margulies) allo studente John Carter (Noah Wylie), ecco dove sono finiti.

Chi ci ha guadagnato di più è stato l'affascinante dottorino Doug Ross, interpretato da George Clooney. Corteggiato dal cinema e con due Oscar all'attivo, il bel George oggi è una delle colonne portanti di Hollywood. Dopo alti e bassi in amore, adesso l'attore sembra aver finalmente trovato la stabilità anche a livello sentimentale ed è pronto ad impalmare la fidanzata Amal Alamuddin a Venezia.



Dopo il successo con E.R nei panni dell'infermiera Carol Hathaway, Julianna Margulies dal 2009 è la protagonista assoluta della serie "The Good Wife", in cui interpreta l'avvocato Alicia Florrick. Inizialmente il suo ruolo in E.R si sarebbe dovuto esaurire nella prima puntata, ma l'enorme successo del personaggio di Carol presso il pubblico convinse la produzione a confermarla come protagonista.



Anche il timido dottorino John Carter (Noah Wyle) ha continuato la sua carriera nel piccolo schermo. Wyle ha infatti partecipato alla saga televisiva "The Librarian" e dal 2011 è nel cast della serie "Falling Skies".



Dopo l'addio a E.R. Dr. Mark Greene (Anthony Edwards) si è dato al cinema ed è apparso nel film "Zodiac" di David Fincher. Ora è passato dietro la macchina da presa e sta dirigendo un film ("My Dead Boyfriend"), mentre per il 2015 ha in cantiere altri due progetti. Anche il dispotico Dr. Peter Benton (Eriq La Salle) negli ultimi anni si è dato alla regia ed ha diretto alcuni episodi della serie "Law & Order".



La giovane dottoressa Susan Lewis (Sherry Stringfield), dopo la fine di E.R., è invece riapparsa nel cast della serie tv della CBS "Under the Dome" ed è attualmente impegnata sul set del film "Off the Grid".