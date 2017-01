"Downton Abbey", George Clooney ospite speciale della puntata di Natale

11:48 - "Downton Abbey" si prepara ad ospitare una guest star d'eccezione: George Clooney. Il divo di Hollywood sarà infatti protagonista a Natale di una clip per finalità benefiche. "Apparirà in una breve scena per 'Text Santa', la campagna di raccolta fondi di ITV (network su cui va in onda la serie ndr.)" ha fatto sapere il portavoce dello show, che non ha voluto però anticipare ulteriori dettagli sul personaggio interpretato da Clooney.

"Tutte le trattative sono avvenute in segreto perché George è determinato a non far trapelare nulla del suo ruolo - ha spifferato una fonte al 'Sun' - Tutti i membri del cast e della troupe hanno giurato la massima segretezza".



Clooney è un grande fan della serie britannica ed è molto amico di Hugh Bonneville, protagonista di "Downton Abbey" e con cui ha lavorato nel film "The Monuments Men".