"Downton Abbey" corre ai ripari: sul set niente gioielli e intimo

12:12 - Dopo che una bottiglietta di plastica era finita per sbaglio in una foto di "Downton Abbey", le serie britannica si è assicurata di non ripetere più l'errore temporale e ha bandito dal set tutti gli oggetti moderni. "Gli orologi, i gioielli e l'intimo sembrano essere un pericolo troppo grosso, perchè si potrebbero vedere" ha spifferato un membro del cast al "Telegraph".

Sul set saranno quindi consentiti solo gli accessori strettamente indispensabili e "in caso di prescrizione medica occhiali da vista e inalatori per l'asma". "Voglio che il cast sia responsabile - ha ribadito il creatore Julian Fellowes - E' stato un errore sciocco e credo che qualcuno si sia infuriato".



Dopo la disattenzione, il cast di "Downton Abbey" era comunque riuscito a dribblare le critiche pubblicando una foto di gruppo a sostegno dell'associazione benefica Water Aid, in cui tutti gli attori tenevano in mano una bottiglietta d'acqua.