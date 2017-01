"Downton Abbey", che colpo di scena!

10:55 - In attesa dei Golden Globe 2014, cui "Downton Abbey" è nominato come "Best Tv Drama", e dopo il successo della première della quarta stagione su PBS (serie più vista di sempre nella storia della tv pubblica Usa), lo speciale "Downton Abbey-A Journey to Highlands" - in prima visione assoluta per l'Italia, giovedì 9 gennaio, in prima serata su Retequattro - chiude il terzo capitolo della serie-fenomeno ideata dal Premio Oscar Julian Fellowes.

Settembre 1921. La famiglia Crawley lascia Highclere Castle per trascorrere parte dell’estate in Scozia: li attende la tenuta dei cugini Flintshire. Ma sono gli ultimi tre - drammatici - minuti a lasciare letteralmente col fiato sospeso lo spettatore: Lady Mary torna in anticipo nello Yorkshire. Tutta la famiglia Crawley lascia la Scozia per starle vicino, primo fra tutti Matthew. Ma il destino, ancora una volta, colpirà duramente gli abitanti di Downton Abbey.



La programmazione di qualità di Retequattro proseguirà da giovedì 16 gennaio con la prima tv assoluta per l’Italia di "Hatfield&McCoys". La pluripremiata miniserie Usa vede protagonista Kevin Costner che, grazie ruolo di Devil Anse Hatfield, ha vinto un Emmy (Miglior attore protagonista in una miniserie) e un Golden Globe (Miglior performance di un attore in una miniserie).