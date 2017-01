"Domenica Live", Massimo Di Cataldo contro la ex Anna Laura Millacci

12:24 - Nuovi sviluppi nella tormentata vicenda di Massimo di Cataldo, accusato dall'ex Anna Laura Millacci di averla picchiata, provocandole anche l'aborto. Ospite di "Domenica Live" il cantante ha negato di essere lui il responsabile del viso tumefatto che la Millacci ha mostrato in diversi scatti resi pubblici: "Non so se sia sangue vero o no, ma non le ho provocato io quello che si vede. Di questo ne ho la certezza"

La perizia, infatti, parla di un'interruzione spontanea. Non c'è, quindi, una relazione tra le denunce fatte da lei e quello che è successo alla Millacci.

La d'Urso accenna ad un tentativo di riconciliazione prima di Natale per iniziativa dell'ex compagna del cantante ma Di Cataldo ammette di avere dei problemi a fidarsi di lei:"Ho sempre la sensazione che lei volesse tendermi una trappola. Vedo spesso queste foto, queste interviste e non so come comportarmi".



Il cantante, visibilmente commosso, ha ammesso di aver saputo che la sua compagna aspettava davvero un bambino soltanto dopo la perizia del medico legale, "Io un bambino l'avrei voluto. Lei invece... Ha sempre dichiarato anche ai giornali che non lo avrebbe voluto comunque". Alla domanda secca della d'Urso, che riprende le accuse alzate dalla Millacci, "Perché non l'hai denunciata se era tutto falso?" lui risponde sicuro:"Come potevo? Lei è la madre di mia figlia".