"Desperate Housewives", Shawn Pyfrom: "Sono drogato e alcolizzato"

09:25 - Shock per tutti i fan del telefilm cult "Desperate Housewives". L'attore 27enne Shawn Pyfrom, che ha prestato il volto a Andrew Van De Kamp, ha scritto una lettera aperta in cui ha confessato: "Sono un alcolista e un tossicodipendente". Shawn è sobrio da cinque mesi e ha deciso di dire tutta la verità ("cotrno il parere di molti") perché scosso per la morte di Philip Seymour Hoffman.

"Dunque ho festeggiato cinque mesi di sobrietà. E' una condizione assolutamente nuova per me, considerando tutto il tempo che sono stato un tossicodipendente. - rivela l'attore - Mi sono chiesto se avrei mai dovuto pubblicare questa lettere, mentre scrivo queste parole. Ma se queste stesse parole possono incoraggiare qualcuno a salvarsi, è giusto che io le condivida. E' stata la droga a dirmi come dovevo vivere. Ho fatto uso di qualsiasi sostanza stupefacente più che dei piaceri sani della vita. Sono un drogato e sono orgoglioso di poterlo dire, anche perché penso a dov'ero e dove sono ora. Sono fiero di ammetterlo a me stesso".