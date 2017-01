"Dallas", la produzione della serie tv offre benzina sottocosto ai newyorkesi

10:31 - Per lanciare la terza stagione di "Dallas", remake della serie-cult anni '90, i produttori si sono inventati una campagna marketing degna del ricco petroliere J.R. Per un giorno (il 24 febbraio) la famiglia Ewing si è infatti impadronita di una pompa di benzina a New York, facendo pagare sottocosto il carburante per attirare futuri telespettatori. Obiettivo riuscito: la serie è riuscita a far parlare di sé sui media americani.

"Non c'era modo migliore per celebrare il ritorno di Dallas che una promozione così audace e texana - aveva dichiarato qualche giorno fa il vice-presidente marketing Tricia Meltonal al canale tv TCM - Siamo emozionati di inaugurare la prima pompa Ewing Energies".



Una campagna marketing efficace e geniale, opera della direttrice creativa Lisa Topol: "Volevamo produrre una campagna per la TNT che mostrasse in maniera evidente come il mondo della più potente famiglia della tv, gli Ewing, potesse sconfinare oltre il piccolo schermo e cambiare le cose nel mondo reale".



Lo show della TNT è un remake della serie tv "Dallas", che negli anni '80 ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. La serie si concentra sulla seconda generazione di Ewing, seguendo le vicende dei figli J.R (Josh Henderson) e Bobby (Patrick Duffy).