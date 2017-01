"Cotto e mangiato": ecco le nuove ricette benessere di Tessa Gelisio

15:24 - Al via da oggi "Cotto e mangiato", la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia Uno all'interno dell'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto, il Tg diretto da Annamaria Broggiato. I fornelli della cucina di Tessa Gelisio sono pronti per cucinare e proporre agli appassionati nuove e gustose ricette.

Per questa nuova stagione, la settima del programma e la quarta che vede Tessa impegnata dai fornelli della sua cucina, la “cuoca” di Italia Uno proporrà inoltre delle “ricette benessere”, ossia piatti indicati a prevenire piccoli problemi di salute.



CLICCA QUI E SCOPRI LE RICETTE PIU' BUONE