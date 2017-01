"Confessione Reporter" parla di donne

12:55 - "Confessione Reporter" torna e punta i riflettori sulla condizione della donna, tenendo però sempre accesa l’attenzione sull'attualità. Il programma di Videonews firmato da Stella Pende e Sandra Magliani riparte il 16 aprile, in seconda serata su Italia 1, per poi passare alla domenica dal 27 aprile. Luca Argentero, Cristina Capotondi, Alessio Boni e Malika Ayane saranno giornalisti per un giorno.

Quando si parla di ragazze indiane sfigurate dall'acido, in pochi sanno che in India combatte Sampat Pal Devi, l'attivista analfabeta che ha fondato il "gruppo del sari rosa" per la conquista dei diritti delle donne e che oggi è quasi una popstar. E cosa dire della figura femminile per eccellenza, la Madonna? Un'inchiesta affronta la "carriera mediatica" della Vergine Maria. Scrittori, esperti e prelati parlano di questo fenomeno che si declina anche attraverso il Web. E poi ancora, le telecamere di "Confessione Reporter" sono in Guatemala perché qui le ragazze vengono stuprate per strada e in pieno giorno.



E' inoltre reunion tra Stella Pende e Leopoldo Mastelloni dopo la bestemmia in Rai dell’attore (era il 1984 quando venne allontanato dal servizio pubblico a causa di una bestemmia pronunciata durante il programma "Blitz", proprio di fronte alla giornalista). L’attore si racconta e affronta il tema dell’omosessualità e del "coming out" a tutti i costi per capire se sia davvero cambiato qualcosa in Italia.



Tra i servizi delle 8 puntate, un approfondimento sul lavoro della Farnesina e su come agiscono gli 007 italiani che salvano la vita a giornalisti e concittadini rapiti con una testimonianza d'eccezione, quella del giornalista de "La Stampa", Domenico Quirico.