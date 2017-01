28 febbraio 2014 "Come si cambia celebrity", Dalla Palma riapre la sala trucco delle verità Prende il via l'1 marzo, alle 15.30 su Rete 4, la seconda stagione del programma dove le celebrità si raccontano senza... trucchi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:04 - Parte sabato 1 marzo, alle 15.30 su Rete 4, la seconda stagione di "Come si cambia Celebrity", il programma condotto da Diego Dalla Palma. Nella sala trucco di Dalla Palma passeranno celebrità disposte a raccontarsi regalando al pubblico emozioni e sorrisi. Protagoniste della prima puntata saranno Marina Occhiena ed Enrica Bonaccorti.

La trasmissione riparte dopo i positivi risultati ottenuti l'anno scorso, dove ha raccolto attorno a sé un pubblico affezionato che, nell'ultima puntata della scorsa serie ha toccato uno share del 3,1%.



Tra aneddoti e confidenze, risate e momenti di sincera commozione, Come si cambia Celebrity ha fatto conoscere da vicino donne come Mara Maionchi, Cristina Chiabotto, Iva Zanicchi, Marcella Bella, Anna Mazzamauro, Federica Moro, Lella Costa, Donatella Rettore, Wilma De Angelis, Luciana Savignano, Eva Robins, Michela Coppa, Viola Valentino e molte altre...



Personaggi famosi che si sono messi in gioco con entusiasmo, accettando di presentarsi, davanti alle telecamere, senza trucco, al naturale, per poi essere trasformate da Diego e dal suo staff di allievi e professionisti, fino ad ottenere un nuovo look ed un cambio d'immagine sorprendente ed originale. La formula sarà quella consolidata, anche se non mancherà qualche novità. A partire dal fatto che in questa stagione è previsto qualche ospite maschile.