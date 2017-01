"Coca-Cola Summer Festival", Canale 5 accende la musica dell'estate 2014

13:08 - Il 25, 26, 27 e 30 giugno si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20 - ingresso gratuito) il "Coca-Cola Summer Festival" che ospiterà sul palco artisti italiani e internazionali, e sarà condotto da Alessia Marcuzzi, insieme a Angelo Baiguini (speaker di Rtl 102.5) e Rudy Zerbi. Ci saranno Alessandra Amoroso, Marco Carta, Emma, i Modà, i Dear Jack e tanti altri. Appuntamento in prima serata su Canale 5 da luglio.

Tra gli altri nomi confermati Annalisa, Arisa, Bianca Atzei, Il Cile, Club Dogo, Gigi D'Alessio, Danny Lahome, Dolcenera, Emis Killa, Emma, Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Deborah Iurato, Antonio Maggio, Moreno, Nek, Noemi, Gabry Ponte, Francesco Renga, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri, Francesco Sarcina, Valerio Scanu, Paolo Simoni, Syria, Anna Tatangelo e Tiromancino. I primi ospiti internazionali confermati che porteranno sul palco le loro hit dell'estate sono: Chromeo, Clean Bandit, Cris Cab, Ozark Henry, Imany, Jarabedepalo, Kiesza, Mr. Probz, Nico & Vinz, Saule, Talisco e Charlie Winston.



Il "Coca-Cola Summer Festival" ospiterà, anche quest’anno, 6 giovani artisti in gara e darà loro la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi: Ginta Biku, Timoty Cavicchini, Santa Margaret, Raige, Marco Sbarbati e Violetta. I Big, ospiti della manifestazione, esprimeranno un voto sui brani dei 6 giovani. Durante ognuna delle quattro puntate verrà decretato un vincitore di tappa, e alla quarta puntata verrà annunciato il vincitore finale del "Coca-Cola Summer Festival" (l'anno scorso vinto da Clementino).



Quest’estate Coca-Cola ha deciso di celebrare la musica, per invitare a liberare le proprie emozioni, a comunicarle agli amici e a condividerle con il mondo. Anche per questa ragione il Coca-Cola Summer Festival viaggerà sui social network attraverso l'hashtag #dilloconunacanzone.



Le quattro serate verranno trasmesse in diretta su Rtl 102.5 con il commento di Pierluigi Diaco, Federica Gentile e Giorgia Surina e andranno in onda a luglio, con la regia di Luigi Antonini, in prima serata su Canale 5 con quattro appuntamenti settimanali e in contemporanea su RTL 102.5.



UNA GARA NELLA GARA SU RTL 102.5 - Sul sito ufficiale di Rtl 102.5 si potrà scegliere "La Canzone dell'estate": basterà andare su www.rtl.it e indicare la canzone preferita. Durante le serate del 25, 26, 27 e 30 giugno si potranno selezionare le canzoni presentate in ciascuna serata per premiare un vincitore di tappa, i voti si andranno poi a sommare a quelli già ottenuti dal brano fino a decretare la Canzone dell’estate.