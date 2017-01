"Chiambretti Supermarket", arriva la compilation dei brani più belli

08:48 - Arriva nei negozi a partire dal 22 luglio la compilation del "Chiambretti Supermarket", che sarà presto disponibile anche sui migliori portali di download digitale. All'interno la musica internazionale più cool selezionata da Piero Chiambretti e le canzoni che hanno fatto da colonna sonora al late show italiano, come "Shadrack" (FonoGraFF Rework) di Louis Prima. "Chiambretti Supermarket" tornerà invece in autunno, sempre in seconda serata su Italia 1.

Tra i brani contenuti nella raccolta "Changes", del duo francese Faul & Wad Ad, Hey Hey (Dim Chris Remix) del dj newyorkese Dennis Ferrer e "Un Momento" dell'artista rumena Inna.