"Centovetrine" tra nuovi amori e colpi di scena

Con le nuove puntate non mancheranno i colpi di scena e le lotte per la presidenza della holding, Carol Grimani (Marianna de Micheli) tornerà ad essere la dark lady pronta a tutto pur di ottenere ciò che desidera, nemica giurata della Famiglia Castelli creerà alleanze diaboliche con un nuovo personaggio Rowena Fassbinder (interpretata da Cristina Moglia, in onda da giovedì 16 ottobre), intraprendente e ricca con un tallone d'Achille che Jacopo Castelli presto scoprirà.



Fiori d'arancio per Fiamma (Caterina Misasi) e Jacopo (Alex Belli) che finalmente coroneranno il loro sogno e nonostante tutte le difficoltà iniziali, la donna sembrerà aver ritrovato il suo precario equilibrio ma il loro amore è destinato a subire ancora molti attacchi. Anche Viola (Barbara Clara) e Brando (Aron Marzetti) dovranno affrontare una prova durissima che metterà a repentaglio il loro amore, un grande dolore che forse segnerà per sempre la loro storia.



Fuochi d'artificio per Cecilia (Linda Collini ) e Damiano (Jgor Barbazza) che pronunceranno il loro si in una cornice molto originale e inconsueta. Il loro sarà un amore solido, profondo e consapevole, all'insegna della leggerezza e della complicità. Riuscire ad adottare il piccolo Milo (Tommaso……) sarà l'ultimo tassello nel puzzle della loro felicità ma con lui arriveranno anche tutte le responsabilità e le problematiche dei neo-genitori alle prese con un figlio. Scopriranno l'identità del vero padre di Milo, Marcello Colombo, (Gabriele Greco in onda da lunedì 27 ottobre) un ex giocatore di calcio di serie A, eterno ragazzo che non vuole assumersi questa responsabilità.