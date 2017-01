"Centovetrine", Emanuela Titocchia regala il suo primo topless: "Gesto liberatorio"

11:40 - Un'estate all'insegna della ritrovata libertà per Emanuela Titocchia, l'interprete di Carmen in "Centovetrine". Dopo l'addio al modello brasiliano Thiago Alves, per la prima volta in vita sua l'attrice si è infatti concessa un topless in spiaggia. "E' stata un gesto di libertà non premeditato - ha confessato a Donna al Top - Prima magari evitavo per non infastidire il mio fidanzato, ma adesso non ce n'è proprio motivo".

Dopo la fine della relazione con il modello brasiliano Thiago Alves, ora la Titocchia vuole andarci con i piedi di piombo: "Ho deciso che mi impegnerò solo se ne vale la pena: il prossimo deve essere quello da sposare. Il fatto è che non trovo molto materiale in giro, sono tutti più o meno uguali...".



Nell'attesa di incontrare il principe azzurro l'attrice si è buttata anima e corpo sul lavoro. Fino a inizio ottobre sarà infatti impegnata sul set di Centovetrine "sempre nei panni di Carmen, la direttrice del giornale del centro commerciale. Non litiga mai con nessuno, è un personaggio positivo che mi piace molto".