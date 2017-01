"C'è Posta per Te" si illumina con Marco Mengoni e Orlando Bloom

09:15 - Terzo appuntamento con il people show dei sentimenti "C'è Posta per Te", in onda sabato 25 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ospiti speciali Marco Mengoni e l'attore inglese Orlando Bloom per la prima volta ospite in un programma italiano.

Il programma ideato e condotto da Maria e Filippi è scritto con Lucia Chiorrini e Rosella Bettinardi e Camilla Capogrossi e Anna Maria Celani e Daniela Cutolo e Giusy De Filippo e Rita Leccio e Salvatore Lo Presti e Michele Perna e Emanuela Sempio. Con la collaborazione di Barbara Cappi. Alla regia Paolo Pietrangeli.