"C'è posta per te", nuovo record per Maria de Filippi

14:38 - Nuovo record per “C'è posta per te” che cresce di settimana in settimana e che ieri, con la sua quarta puntata, ha ottenuto 6.028.000 spettatori pari al 26.11% di share aggiudicandosi come sempre la leadership degli ascolti. Con questo risultato batte l’esordio della nuova edizione del talent di Raiuno “Ti lascio una canzone” che si arresta al 19.40% di share e a 4.770.000 spettatori.

La rete ammiraglia Mediaset per il quarto sabato consecutivo grazie al programma di Maria De Filippi si aggiudica il primato sia in fascia prime time (con il 20.29% di share pari a 5.387.000 telespettatori) sia in seconda serata (con il 27.12% di share pari a 3.985.000 telespettatori).



Ospiti in studio Luciana Littizzetto, Marco Bocci, ossia Domenico Calcaterra protagonista assoluto della fiction "Squadra Antimafia", e il grande campione mondiale di sci Giorgio Rocca.