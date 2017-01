22 marzo 2014 "C'è Posta Per Te", Maria De Filippi tra i divi e le storie commoventi In onda il meglio del people show vincente di Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:20 - Sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda "C'è Posta per Te - Il meglio". Una puntata speciale con Maria De Filippi che racchiude i momenti più commoventi e divertenti del people show di successo della Rete ammiraglia Mediaset. Quest'anno sono stati ospiti anche attori internazionali come Charlize Theron, Orlando Bloom, Ellen Pompeo e Patrick Dempsey.

Ma anche gli allenatori Antonio Conte della Juventus e Rafa Benitez del Napoli. E ancora Gabriel Garko, Raoul Bova e Marco Bocci, la “grande bellezza” Sabrina Ferilli, i mattatori della tv Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, il capitano della Roma Francesco Totti e i bomber del Napoli Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuain, le stelle della musica Laura Pausini, Miguel Bosè, Alessandra Amoroso, Emma e Marco Mengoni.



"C'è Posta per Te" ha sbaragliato in queste 9 settimane ben due avversari: Massimo Ranieri e il suo “ Sogno e son desto” per tre settimane e Antonella Clerici con “Ti Lascio una Canzone” per ben sei settimane.