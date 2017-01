"C’è Posta per Te", è sempre boom di ascolti

12:24 - Lo spogliarello di Gabriel Garko e il divo di Hollywood Patrick Dempsey: "C’è Posta per Te" torna e vince la sfida del sabato sera con il 24.38% di share pari a 5 milioni 549 mila telespettatori. Il people show dei sentimenti riaccende Canale 5 e batte ancora una volta i lustrini di Raiuno con lo show “Sogno e son desto” che si ferma al 21% di share.

Il programma di Maria De Filippi, giunto alla sua 17° edizione e venduto in ben 24 paesi nel mondo, si conferma ancora una volta leader in palinsesto e permette all’ammiraglia Mediaset di aggiudicarsi prima (share del 20.42%) e seconda serata (share del 24.52%). Alle ore 22.51 “C'é Posta per Te “ registra il picco in valori assoluti di 6 milioni 800 mila telespettatori mentre alle 24.28 segna il picco in share pari al 36.22% Sul target commerciale (15-64 anni): De Filippi segna una share del 26.75% , superando Massimo Ranieri di 12 punti percentuali (14.80% di share).



SCHERI: "DE FILIPPI REGINA INCONTRASTATA" - "Ieri è ufficialmente ripartita la stagione televisiva di Canale 5 e la regina incontrastata del sabato sera, Maria De Filippi, ha di nuovo sbaragliato la concorrenza". Lo afferma Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, commentando i dati di ascolto di "C'è posta per te". "Un grandissimo risultato: picchi del 36% di share e di quasi 7 milioni di persone - sottolinea Scheri -. Ennesima dimostrazione del talento di Maria, grande autrice e conduttrice. Grazie e complimenti ancora a Maria e a tutta la sua squadra autoriale e produttiva".