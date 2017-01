16 marzo 2014 "C'è posta per te" chiude la stagione con l'en plain di vittorie: nove su nove puntate Ennesimo trionfo in fatto di ascolti per la trasmissione di Maria De Filippi, che si è confermata anche nella 17.ma edizione una vera corazzata Tweet google 0 Invia ad un amico

14:10 - Chiusura in trionfa per la 17.ma edizione di "C'è posta per te". Il programma di Maria De Filippi ha ottenuto una nuova vittoria di ascolti portando a casa così la nona affermazione sulla concorrenza in nove puntate. Uno straordinario en plain suggellato dal 26.05% di share, pari a 5 milioni 564mila telespettatori, dell'ultima puntata.

Il programma della De Filippi quest'anno ha avuto contro due avversari: Massimo Ranieri e il suo "Sogno e son desto" per tre settimane e Antonella Clerici con "Ti Lascio una Canzone". Ma contro la corazzata di Canale 5 non c'è stato nulla da fare.



La media di ascolti in questa edizione, in valori assoluti, è stata pari a 5 milioni e 603mila telespettatori e una media in share pari a 25.40% occupando sempre i primi posti della classifica dei trend topics di Twitter che hanno generato grande afflusso anche su Facebook, grazie ai contenuti inediti della tv web di Maria De Filippi, Witty Tv, che settimanalmente ha svelato un momento delle storie raccontate nel dietro le quinte.



Anche quest'anno poi, a impreziosire la trasmissione, il cui cuore restano comunque le storie, sono stati molti personaggi di fama nazionale e internazionale: Charlize Theron, Orlando Bloom, Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, gli allenatori Antonio Conte della Juventus, e Rafa Benitez del Napoli; e poi ancora gli attori italiani Gabriel Garko, Raoul Bova, Marco Bocci e Sabrina Ferilli, i mattatori della tv Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, il capitano della Roma Francesco Totti e i bomber del Napoli Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuain, le stelle della musica Laura Pausini, Miguel Bosè, Alessandra Amoroso, Emma e Marco Mengoni.



LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE DI CANALE 5 - E' molto soddisfatto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, per il risultato dell'ultima puntata, che definisce "meraviglioso". "Profondi sentimenti, storie che appassionano e che commuovono. La grande capacità di Maria De Filippi di sorprendere il pubblico, emozionarlo, farlo riflettere, ha dato vita a un'altra trionfante stagione. Una media altissima del 25% di share con 5.585.000 telespettatori e picchi di oltre il 42% di share. Il talento di Maria come autrice e conduttrice continua a macinare ascolti, vincendo serata televisiva dopo serata televisiva. Grazie e complimenti ancora una volta a Maria De Filippi e a tutto il suo staff artistico e produttivo".