"C'è Posta per Te" boom con Marco Mengoni e Orlando Bloom

11:59 - L'attore inglese Orlando Bloom e Marco Mengoni hanno stregato i telespettatori italiani del sabato sera. Risultato di audience eccellente per il programma di Maria De Filippi "C'è Posta per Te” che con la sua terza puntata raggiunge un nuovo record: 25.94% di share pari a 6.026.000 telespettatori aggiudicandosi per il terzo sabato consecutivo la leadership degli ascolti.

Canale 5, grazie al programma targato Fascino, si aggiudica il miglior ascolto delle 24 ore e il migliore ascolto sia in prima serata (con il 20.59% pari a 5.515.000 telespettatori) sia in seconda serata (con il 26.81% pari a 3.940.000 telespettatori).



Sul target commerciale i punti di share di differenza diventano 15 e mentre “C’è Posta per Te” ottiene un 27.91%, “Sogno e son desto” si ferma al 12.75%.