1 marzo 2014 "C'è Posta per Te", Alessandra Amoroso e Miguel Bosé tra emozioni e musica Maria De Filippi conduce la settimana puntata del people show dei sentimenti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:04 - Sabato primo marzo torna il people show di Maria De Filippi "C'è Posta per Te" in onda alle 21.10 su Canale 5. Gli ospiti coinvolti in due storie di questa settima puntata sono Miguel Bosé e Alessandra Amoroso. La storia che vede protagonista quest'ultima culminerà con l'esecuzione del singolo "Non devi perdermi", scritto da Biagio Antonacci e contenuto nell'album "Amore Puro".

Protagonisti della serata sono come di consueto le storie e le emozioni della gente, che chiede "aiuto" al programma diretto da Paolo Pietrangeli e ideato dalla stessa De Filippi, con la speranza di rincontrare persone care da tempo lontane.