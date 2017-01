18 giugno 2014 "Blossom", il cast della serie tv Anni Novanta si riunisce su Twitter Di nuovo insieme dopo 19 anni in occasione del ritorno dello show in tv Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - Sorpresa per i fan di "Blossom", la serie tv che negli Anni Novanta lanciò l'attrice Mayim Bialik (oggi protagonista della sit-com "Big Bang Theory"). Dopo 19 anni l'ex ragazzina con il cappello a fiori si è infatti riunita con gli altri componenti del cast: Joey Lawrence (Joey Russo), Jenna von Oy (Six LeMeure) e Michael Stoyanov (Anthony Russo). L'occasione della rimpatriata è il ritorno in tv dello show, che andrà in onda sul canale Hub Network.

"Sembriamo ancora giovani, sbarbatelli" ha commentato divertita la Bialik, che dopo aver raggiunto il successo giovanissima grazie a "Blossom" e "MacGyver" si era allontanata dal mondo della tv per concentrarsi sugli studi.



A vent'anni di distanza, e con un dottorato di neuroscienze in tasca, nel 2010 Mayim è riapparsa a sorpresa sul piccolo schermo, nei panni della ricercatrice Amy nella sit-com "Big Bang Theory".