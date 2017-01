"Big Bang Theory", il cast strappa un milione di dollari a puntata

15:08 - Dopo "Modern Family", anche il cast di "Big Bang Theory" ha chiesto e ottenuto un aumento. Tre dei cinque attori protagonisti della sit-com (Jim Parsons, Johnny Galecki e e Kaley Cuoco) sono infatti riusciti a strappare un contratto triennale da ben un milione di dollari a episodio. L'accordo è arrivato dopo estenuanti trattative, che hanno ritardato di una settimana le riprese dell'ottava stagione.

Secondo quanto riferisce Hollywood Reporter, i tre attori erano da mesi in trattative con lo studio Warner Bros. per il rinnovo del contratto e hanno minacciato di non tornare sul set se il salario non fosse aumentato.



Detto fatto: da 325 mila dollari a episodio guadagneranno adesso un milione a episodio, con un contratto che li lega per altri tre anni. Una somma vicina al record stabilito negli Anni Novanta dagli attori dalla serie-cult "Friends", che per l'ultima stagione chiesero un milione di dollari ad episodio per tutti i membri del cast.