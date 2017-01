"Big Bang Theory", Darth Vader e la Principessa Leila incontrano i nerd

09:40 - "Big Bang Theory" regala ai fan una puntata super speciale, ospitando sul set niente meno che Darth Vader e la Principessa Leila di "Star Wars". James Earl Jones e Carrie Fisher incontreranno infatti i protagonisti della serie tv vestendo i panni di loro stessi e facendo andare su di giri i quattro amici nerd. I produttori Bill Prady e Steven Molaro hanno ufficializzato la notizia dal red carpet dei Golden Globe.

"Per la prima volta Sheldon e i ragazzi non trovano i biglietti del Comic-Con e non riescono ad entrare - spiega a Tv Guide lo showrunner Steve Molaro - Leonard (Johnny Galecki), Wolowitz (Simon Helberg) e Koothrappali (Kunal Nayyar) vogliono acquistarli dai bagarini, mentre la soluzione di Sheldon e di creare una loro convention di fumetti. Per farlo, però, ha bisogni di alcuni ospiti di rilievo. Attraverso Twitter riesce a individuare dove James Earl Jones sta mangiando sushi e lo raggiunge, per parlare direttamente con lui