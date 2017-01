"Beverly Hills 90210", Jennie Garth e Tori Spelling amiche per la pelle

09:38 - La carriera e gli anni passati non hanno intaccato l'amicizia tra Tori Spelling e Jennie Garth, conosciute in tutto il mondo grazie al ruolo di Donna e Kelly in "Beverly Hills 90210". Le due stelline degli Anni 90 si sono ritrovate di nuovo fianco a fianco sul set per la sit-com "Mystery Girl", ma la loro amicizia va oltre il lavoro e le famiglie di Tori e Jannie si frequentano spesso nel tempo libero.

"I nostri bambini stanno diventando amici ed è una cosa molto bella - ha dichiarato la Spelling a 'People' - I miei bambini hanno dormito a casa di Jennie la scorsa settimana. E' come se si chiudesse un cerchio".



Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando si divertivano nei locali di Beverly Hills. Ora invece sono mamme soddisfatte e indaffarate: Tori ha quattro figli, mentre Jennie tre. Con delle famiglie così numerose le due amiche non si annoiano di certo e la Garth ammette che "ci scambiamo storie ogni giorno. Voglio bene a Tori e la rispetto come madre, sta facendo un ottimo lavoro".