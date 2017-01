"Beverly Hills 90210": Dylan e Kelly innamorati! Sarebbe bello...

15:20 - In molti li vorrebbero felici, finalmente insieme dopo vent'anni da "Beverly Hills 90210". Perché la notizia di Dylan e Kelly innamorati rilanciata dal "New York Post" ha fatto il giro dei siti di gossip di tutto il mondo. Galeotto sarebbe stato il set di uno spot, che in realtà Luke Perry e Jennie Garth hanno girato più di un anno fa. Loro non confermano e non smentiscono, i fan invece sognano.

Una fonte avrebbe spifferato: "Dopo aver visto di nuovo Luke, Jennie si è innamorata di lui e Luke ha gli stessi sentimenti. Tra loro si è riaccesa una scintilla dopo tutti questi anni". Anche se nell'ultima intervista ai primi di marzo Jennie confessava di considerarlo "come un fratello". Dunque, niente ritorno di fiamma o solo dichiarazione per depistare?