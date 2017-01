"Bella più di prima": sette donne rinascono dopo il buio

09:10 - Ogni mercoledì in seconda serata su La5 "Bella più di prima", docu-reality in 7 puntate, incentrato sulle storie di donne segnate dalla vita che vogliono ripartire più forti di prima. Al centro della prima puntata c'è stata la 55enne Angelica. Si è lasciata alle spalle un tumore al seno e la separazione dal marito, suo unico grande amore. A sostenerla affettuosamente una super special guest: la sua amica del cuore, Barbara d'Urso.

"E' stata un’esperienza emozionante, - ha spiegato Barbara d'Urso a Tgcom24 - ho potuto accompagnare nel suo percorso di 'rinascita' una delle mie più care amiche. Per me Angelica era già bella così, ma vedere i suoi occhi brillare di nuovo, mi ha reso molto felice".



"Belle più di prima" racconta la fatica di crescere un figlio da sola, lo stress per la perdita di un lavoro, un divorzio difficile, l’aver superato una grave malattia. Storie di tutti i giorni in cui, spesso, si riconosceranno anche le telespettatrici. Grazie alla trasmissione però, le 7 donne protagoniste, che hanno dai 35 ai 55 anni, si prenderanno una grande rivincita sulle loro esistenze non semplici diventando belle più di prima. Il team di esperte, composto dall’hairstylist e consulente d’immagine Monica Coppola, dal chirurgo estetico Fiorella Donati e dall’odontoiatra Maria Grazia Gualano, seguirà passo passo le 7 donne nel difficile percorso di rinnovamento estetico e psicologico.



Ogni puntata avrà una protagonista assoluta che racconterà la sua storia, i suoi desideri, la sua voglia di riscatto, quello che non le piace di sé e i motivi che l’hanno spinta a intraprendere il percorso per diventare “Bella più di prima”. Di grande intensità emotiva sarà il momento finale del programma in cui, la protagonista, alla presenza delle persone che le sono più care, si scoprirà finalmente “Bella più di prima”!