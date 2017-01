"Bella più di prima", donne-coraggio che si rimettono in gioco

16:39 - Torna a settembre su La5 "Bella più di prima" il docu-reality dedicato a donne comuni che, nonostante gli avvenimenti della loro vita, si rimettono in gioco ripartendo proprio dalla cura della loro persona. Un percorso delicato che andrà a scavare nel privato di tutte le protagoniste: la fatica di mandare avanti una famiglia, recuperare l'autostima dopo un difficile divorzio o ricominciare dopo la perdita del lavoro.

Grazie al supporto concreto del team del programma, le sei protagoniste vedranno la rinascita di nuove donne diventate, non a caso, "belle più di prima".



Tra le principali novità di questa seconda edizione l'arrivo di nuove figure professionali che andranno a comporre la squadra di Bella più di prima. Ritroviamo l'hair stylist Monica Coppola e l'odontoiatra-chirurgo orale Maria Grazia Gualano; a cui si aggiungono la Dott.ssa Annalisa Pizzetti, dermatologa e medico estetico, ed il Dott. Antonio Spagnolo, chirurgo plastico.

Un rinnovo non solo nel cast, ma anche nella presenza in video di ogni singolo professionista. Sarà dedicata maggior visibilità ai medici pronti a consigliare, non solo professionalmente ma anche umanamente, le protagoniste sul modo migliore di affrontare il proprio presente. Saranno inoltre coinvolti maggiormente i parenti e gli amici che ricopriranno un ruolo fondamentale.



Ogni puntata avrà una protagonista assoluta che racconterà la sua storia ma sopratutto la sua voglia di riscatto. Un percorso interiore che le porterà alla rinascita, che culminerà con un servizio fotografico, pronto a valorizzare ed immortalare la trasformazione.



Bella più di prima è un format originale targato DueB Produzioni di Luna Berlusconi, scritto da Alessandra Torre e Barbara Ferrando con la regia di Diego Bendotti. Produttore esecutivo DueB Produzioni, Paolo Urbani. Produttore esecutivo Mediaset, Hélène Cipolletta.