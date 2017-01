"Beautiful", torna la sexy Taylor

09:35 - Per il nuovo Ridge è in arrivo una bella patata bollente. Perché dopo l'addio a "Beautiful", Taylor è pronta a tornare. Già, proprio così. Il 28 febbraio l'attrice Hunter Tylo apparirà in una puntata speciale, negli Usa, che si preannuncia ricca di colpi di scena e che potrebbe aprire nuovi scenari. Anche Brooke, l'eterna rivale, è avvisata.

Hunter recentemente aveva spiegato i motivi dell'addio alla soap: l'attrice avrebbe voluto un ruolo più centrale, mentre per l'ennesima volta, la scelta degli autori è ricaduta sulla Logan. Il ritorno prima annunciato poi smentito e poi di nuovo confermato - in un giro di valzer tra comunicati del suo staff e tweet ufficiali - potrebbe quindi segnare un nuovo corso di Beautiful. D'altronde la Tylo ha anche confessato di aver flirtato con i Ridge sul set e che i baci con Ronn Moss a un certo punto sono diventati reali. Che sia arrivato anche il turno del nuovo Ridge Thorsten Kaye?