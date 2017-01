"Beautiful" premiata a Montecarlo

11:13 - Non c'è otto senza nove. "Beautiful" ha di nuovo trionfato al Festival della tv di Montecarlo, il 53esimo, come soap opera più amata di tutti i tempi, trasmessa in Italia su Canale 5. Tra gli altri c'era la mitica Brooke, la sempre bellissima Katherine kally Lang, e per la prima volta anche il nuovo Ridge, Thorsten Kaye che da tempo ha sostituito Ronn Moss. Il pubblico li ha di nuovo premiati, lo scettro è assicurato.