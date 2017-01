"Beautiful", Darin Brooks: "Voglio crescere i miei figli in Italia"

10:46 - Darin Brooks ha incantato i telespettatori italiani nei panni di Wyatt Fuller, il nuovo sex symbol di "Beautiful", ma anche l'attore è rimasto stregato dal fascino del nostro Paese. "Mi ha colpito tutto - ha ammesso a Dipiù Tv - In futuro spero di avere dei figli e, se non fossi obbligato a vivere a Los Angeles, mi piacerebbe molto crescerli in Italia".

"Sono stato in Italia con la mia famiglia quando avevo dodici anni. Ho visitato Roma, la Costiera Amalfitana, Firenze e Milano - ha spiegato l'attore - Adoro l'architettura, il cibo, la storia. Ma più di tutto sono rimasto conquistato dal profondo senso della famiglia che avete voi italiani".



In "Beautiful" l'attore veste i panni dell'affascinante Wyatt Fuller, un ragazzo misterioso che porterà scompiglio nella relazione tra Hope (Kimberly Matula) e Logan (Scott Clifton).