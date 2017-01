"Area Sanremo" a caccia dei Giovani con Mogol, Syria e Dargen D'Amico

19:13 - "Area Sanremo", l'unico concorso che porta i Giovani al Festival scalda i motori. A conclusione delle selezioni, la Commissione di Area Sanremo (formata da Mogol, Syria e Dargen D'Amico e un presidente ancora top secret), proclamerà gli 8 vincitori che sosterranno una audizione davanti alla Commissione Rai preposta a scegliere gli artisti che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana 2015.

Sul versante musicale, a giudicare i concorrenti in gara e che dovranno partecipare ai corsi organizzati da Bruno Santori (dal 17 al 19 ottobre) ci sarà una commissione composta da vari personaggi della musica, diversi per generi, storia e generazione. Tra di loro ci sarà anche Mogol: "I giovani sono il futuro della cultura popolare - spiega - tutta la mia storia e tutta la mia vita sono sempre state dedicate a rafforzarla e valorizzarla". Per la prima volta le lezioni della giornata conclusiva si terranno al Teatro Ariston.



Alla presentazione di Area Sanremo avvenuta a Milano ha partecipato anche il sindaco della cittadina ligure, Alberto Biancheri. "Oggi abbiamo un contenitore importante come la nostra città - ha commentato il primo cittadino - che dobbiamo far crescere per rendere Sanremo città della musica tutto l'anno. Tra gli obiettivi c'è anche quello di creare un'Accademia della musica".



Il Direttore Responsabile Paolo Giordano è al lavoro per definire gli ultimi dettagli della Commissione che giudicherà, attraverso le audizioni a porte chiuse, tutti i brani inediti presentati dagli iscritti. Il Presidente della commissione per il momento non è ancora stato svelato, ma rappresenterà una fascia d'età non ancora coperta dai colleghi giudicanti.



La nuova edizione del concorso musicale sarà anche probabilmente l'ultima con il regolamento attuale, come fanno sapere gli organizzatori. "Ci saranno novità tecniche e logistiche - spiegano - e soluzioni che non costringano i ragazzi a soggiorni prolungati e costosi in città".