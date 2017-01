"Ammutta Muddica", lo show-record di Aldo Giovanni e Giacomo arriva in tv

16:02 - Da giovedì 8 maggio arriva su Canale 5 "Ammutta Muddica" (che in dialetto siciliano significa "Avanti, datti da fare!") lo spettacolo teatrale dei record scritto e interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. "Il titolo è nato durante le prove - racconta il trio - nessuno aveva voglia di fare... dagli autori alla regia fino ai tecnici. A un certo momento abbiamo dovuto prendere in mano la situazione: Ammutta muddica o tutti a casa!".

Nello spettacolo teatrale, diviso per la tv in tre appuntamenti in prima serata, Aldo Giovanni e Giacomo propongono nuovi sketch ispirati alla vita quotidiana, con personaggi strampalati e situazioni esilaranti.



Tra le gag l'emergenza di tre cittadini prigionieri di Equitalia, il mondo sotto sopra della sanità, la moda dei tatuaggi, la mania dello jogging e le parodie surreali di film d'azione. Il tutto, come sempre, ingrandito e deformato dalla lente stravagante e surreale del trio comico.



A fare da contrappunto a quanto accade in scena, alcune telecamere "nascoste" dietro il palco, mostreranno il backstage dove succede di tutto.