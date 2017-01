"Amici", Moreno è il coach dei Bianchi

09:48 - Il misterioso coach della Squadra Bianca di "Amici 13" è Moreno. C'è stato dunque un passaggio di consegne tra Emma e il suo ex pupillo e vincitore della dodicesima edizione del talent che andrà in onda sabato 29 marzo in prime time su Canale 5. Il giovane rapper se la dovrà vedere con il coach dei Blu, il riconfermato Miguel Bosé.

Tra l'altro il primo aprile esce il nuovo album di Moreno "Incredibile", trainato dal singolo in duetto con Fiorella Mannoia "Sempre Sarai", prodotto da Takagi Beatz. "Sono felice ed onorato di poter includere in 'Incredibile' la collaborazione con una delle voci femminili italiane più belle di sempre. - ha detto il rapper - Fiorella ha raccolto il mio invito con entusiasmo e super disponibilità. Il pezzo si chiama ‘Sempre Sarai’, sempre sarà e me lo porterò con me, come quelle belle cose che non si scordano mai".



Per la Squadra Bianca i ballerini sono Lorenzo Del Moro, Federica Rigoli, Vincenzo Durevole che è esperto di ballo latino-americano, e la crew Knef. I cantanti sono Deborah Iurato dalla voce potente ma appare quasi fredda nell'interpretazione, durante il serale saprà poi dimostrare la sua crescita artistica. La band Carboidrati che eseguono i brani quasi sempre con lo stesso arrangiamento, Paolo Macagnino che mostra di avere personalità, e Miriam Masala con una voce riconoscibile e buona carica interpretativa.



I ballerini della Squadra Blu di Bosé sono: Christian Pace, il cubano Oscar Valdes Carmenates e Giacomo Castellana. I cantanti sono Giada Agasucci, Sara Mattei, Nick Casciaro che quest'anno ha avuto diversi scontri con Rudy Zerbi, il rapper Dennis La Home, e la band Dear Jack che ha buone chance per aggiudicarsi un posto nel podio dei primi tre.