"Amici", Matthew McConaughey è il giudice da Oscar al serale

13:08 - Al via il serale della 13esima edizione di "Amici" condotto da Maria De Filippi e in onda alle 21.10 su Canale 5. I sedici allievi sono divisi in due Squadre: Bianca e Blu. Quest'ultima è capitanata da Miguel Bosé mentre l'ex coach Emma Marrone farà il passaggio di consegne a Moreno. Ad affiancare i riconfermati giudici Sabrina Ferilli, Gabry Ponte e Luca Argentero, c'è il quarto giudice premio Oscar per "Dallas Buyers Club" Matthew McConaughey.

Sedici allievi, due squadre, due coach un solo vincitore. Il programma è incentrato come sempre sul talento. La fase serale mostra in pieno le capacità artistiche e la disciplina nel canto e nel ballo, apprese durante la fase di studio (il day time). Quest'anno torna a firmare la Direzione Artistica di "Amici" Giuliano Peparini.



La serata prevede tanti altri ospiti: Checco Zalone, Anastacia, Renato Zero, Fiorella Mannoia e i Modà.