"Amici", mancano quattro finalisti

09:22 - Prosegue la corsa al serale per gli ultimi sei allievi (tre cantanti e tre ballerini) della scuola di "Amici". Ma solo quattro di loro saranno i protagonisti della fase finale del talent show. Per ora sono stati esaminati i cantanti Sara, Alessio e Paolo. I professori per loro hanno decretato il semaforo giallo. Ci vogliono ancora altre verifiche. Ora si passa ai ballerini Christian, Lorenzo e Jacopo. I professori di danza ne promuoveranno due?